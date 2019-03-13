فضل: الكشف عن نظام عمل المتطوعين في أمم إفريقياً قريباً.. والتسجيل إلكترونياً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد فضل المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم الإفريقية أن الكشف عن نظام عمل المتطوعين للعمل في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر الصيف المقبل سيكون خلال وقت قريب للغاية.

وفي تصريحات للصحافيين قال فضل:"الكشف عن تفاصيل التقدم للعمل تطوعياً في لجان البطولة وفي كل مواقع الحدث سيكون خلال أيام، مع بداية الأسبوع المقبل".

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وأشار فضل إلى أنه يهدف لإشراك الشباب بشكل فعال في التنظيم، مضيفاً:"ليس العمل التطوعي فقط هو ما ننتظره من الشباب، نبحث عن دعمهم ومساندتهم، والمشاركة بأفكارهم في كل مجالات الإبداع".

وأكد مدير البطولة التنفيذي أنه تلقى آلاف الطلبات للعمل تطوعياً خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الطلبات ليست من داخل مصر فقط، بل وإنما هناك الكثير من الشباب العربي والإفريقي يرغبون في ذلك أيضاً.

وأنهى فضل تصريحاته قائلاً:"التسجيل للعمل التطوعي سيكون إلكترونياً، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل اللجنة المنظمة والتي تنطلق قريباً، الوقت قصير لكننا عازمون على تنظيم بطولة مشرفة نخاطب بها العالم وليس القارة الإفريقية فقط".