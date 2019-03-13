محمد أبوجبل يتحدث لمصراوي عن.. مفاوضات الأهلي والزمالك.. والانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - حاوره ـ عبد الرحمن طارق:

استطاع محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، أن يلفت الأنظار إليه خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، الأمر الذي جعله محل اهتمام عدد من الأندية داخل البطولة المحلية، خاصة بعد انضمامه لمنتخب مصر.

ويحاول فرج عامر رئيس نادي سموحة إقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق بحجة أن فرصته في اللعب مع أحد الأندية الكبرى لن تكون كبيرة، وسيظل حبيس مقاعد البدلاء.

حرص الخليج 365 على إجراء حوار مع الحارس الدولي ليرد على هذه التصريحات ويوضح حقيقة توقيعه للزمالك ومفاوضات الأهلي معه.

ما تعليقك على انضمامك لمنتخب مصر؟

هذا شرف كبير لي تحدثت مع نفسي في أول يوم انضممت فيه للمنتخب، لن أكون ضيف شرف وهدفي المشاركة في أمم إفريقيا المقبلة.

ما حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي؟

تلقيت مفاوضات رسمية من الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية وفي يناير الماضي رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة رحيلي.

البعض يقول إن الزمالك حصل على توقيعك.. هل حدث ذلك؟

هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة لم أوقع لأي نادٍ في الفترة الماضية، أحترم تعاقدي مع سموحة حتى آخر يوم.

متى ينتهي عقدك في سموحة؟

يتبقى في عقدي مع سموحة موسم بعد نهاية الموسم الجاري.

هل هناك رغبة للتجديد أم لا؟

نادي سموحة صاحب فضل علي كبير، ولكن خطوتي القادمة ستكون لنادٍ جماهيري كبيرٍ ينافس على الدوري والبطولات الإفريقية حتى أكون متواجدًا في المنتخب باستمرار وأكون الحارس الأول وهذا طموحي.

وهل أنت قادر على أن تكون الحارس الأساسي للمنتخب؟

نعم.. أمتلك الكثير من الخبرات الدولية والإفريقية خاصة أنني كنت متواجدًا مع منتخب الشباب والأوليمبي في المحافل الدولية وتواجدت مع الزمالك ومن قبله في إنبي وشاركت في العديد من المباريات الإفريقية.

Advertisements

ما ردك على رئيس سموحة عندما تحدث عن صعوبة مشاركتك مع الأهلي أو الزمالك أساسيًا في حالة رحيلك؟

طوال مسيرتي الكروية وأنا معتاد على المنافسة منذ أن بدأت في إنبي ثم الزمالك وهذه المنافسة لم تقلل من شأني بل بالعكس تزيدنني، وأنا عاشق للمنافسة.

وهل يقصد بهذا أنك تلعب أساسيًا في سموحة لعدم وجود منافس؟

بالمناسبة عندما تعاقد سموحة معي كان يتواجد معي أكثر من حارس دولي مميز ومنهم حراس يشاركون في منتخب مصر بشكل أساسي ولكنني نجحت أن أكون أساسيًا على كل هؤلاء بالمنافسة الشريفة والتحدي والإصرار.

ألا تخشى عدم المشاركة أساسيا مع الأهلي أو الزمالك في حالة الانضمام لنادٍ منهما؟

لن أخشى هذا لدي، ثقة في قدراتي بأنني سأكون رقم 1 في أي نادٍ سأنضم له، وهذا حدث بالفعل عندما تعاقد الزمالك معي منذ أكثر من خمسة مواسم، كان يتواجد عبدالواحد السيد حارس منتخب مصر وصممت على الانضمام رغم صعوبة المشاركة عليه ولسني الصغيرة وقتها والبعض فسره وقتها بالجنون وفي النهاية شاركت أساسيًا، بكل تأكيد المنافسة في الأهلي والزمالك صعبة جدًا ولكن في مصلحة الجميع.

ما سبب تدهور مستوى سموحة هذا الموسم رغم الإمكانيات الكبيرة؟

السبب الرئيسي هو سوء التوفيق، إضافة إلى تغيير المدربين الكثير على مدار الموسم، نجتهد في التدريبات والمباريات ولكن نتعهد بتحسين النتائج خاصة وأن سموحة دائمًا يكون وسط الكبار.

أيهما تفضل الانتقال للأهلي أم الزمالك في الخطوة المقبلة؟

نحن في عصر الاحتراف، سأفضل النادي الذي يقدرني بشكل جيدٍ وأكون ضامنًا للمشاركة فيه بشكل أساسي.

لماذا دائمًا ترى أنك مظلوم إعلاميًا؟

بسبب عدم مساندة الإعلام لي في الدوري حال تألقي مع سموحة، وفي المقابل يشيدون بحراس لمجرد تصديهم لكرة ولكن يكون ردي دائمًا عليهم بانضمامي للمنتخب.

وما رأيك في الدوري هذا الموسم؟

دوري صعب جدًا وأقوي دوري على مر عصور المسابقة، فحتى هذه اللحظة لم يضمن أي فريق البقاء في الدوري حتى المركز الرابع ونفس الحال في الفائز بالدوري.

أخيرًا.. قررت الرحيل عن سموحة؟

قررت التواجد في نادٍ جماهيري، ينافس على جميع البطولات الإفريقية والمحلية وهذا قراري النهائي.