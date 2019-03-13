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شوبير يتحدث عن إلغاء الدوري المصري وموقف الشركات الراعية

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن بطولة الدوري الممتاز لن يتم الغائها وهناك حالة إصرار داخل مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، على استكمال منافسات البطولة حتى نهايتها.

وشدد على أن الغاء الدوري كارثة كبرى، ولن نسمح بذلك على الإطلاق،قائلا:”الدوري لن يتم الغائه ولا مجال للتفكير في هذا الأمر من الأساس والبطولة سيتم استكمالها للنهاية بشكل طبيعي، ومستغرب جداً من بعض الأفراد الذين يرددون باستحالة استكمال البطولة “.

وأضاف أحمد شوبير:”هناك عقد رعاية لاتحاد الكرة ولأندية الدورى، وفي حالة إلغاء المسابقة سيتطلب من الاتحاد والأندية دفع الشروط الجزائية الموجودة فى عقود الرعاية، وبشكل عام مصر مقبلة على استضافة أمم أفريقيا 2019، وليس هناك ما يستدعي الغاء الدوري”.

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