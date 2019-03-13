عاجل| النشاط الرياضي في مصر مهدد بالإيقاف

أصدرت منذ قليل محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة مأمورية شمال الجيزة الدائرة ١١٦ حكمها فى الاستئناف المقام من نادى الزمالك ضد هانى شكرى عضو المجلس السابق، بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف.

وكانت المحكمة قد قضت بإلغاء قرار رئيس الزمالك العالي بشطب عضوية هانى شكرى، قبل ان يستأنف رئيس النادي على القرار ولكن برفض الاستئناف اصبح من حق شكرى استعادة عضويته.

وبذلك اصبح هذا الحكم سابقة قضائية وهو صدور حكم من محكمة مدنية فى نزاع رياضى ويعارض قانون الرياضة الذى كان يهدف إلى وجود محكمة رياضية مستقلة بعيدة عن القضاء العادى وهو ما لم يحققه قانون الرياضة بصدور هذا الحكم والذى يمكن أن يكون له تأثير سلبى كبير على الرياضة المصرية ويجعلها مهددة بالإيقاف دوليا لمخالفة القانون للمواثيق الرياضية الدولية.