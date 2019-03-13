الأهلي يلجأ إلى حقن الشناوي “3 مرات ” في الأنكل للحاق بدكة الأهلي أمام الساورة

يبدأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق جانب من التدريبات الجديدة بدءا من غدا الخميس في إطار تأهيله طبيا للظهور على دكة بدلاء الفريق أمام شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل.

ويعاني الشناوي من التواء في أنكل القدم تعرض لها بمباراة فيتا كلوب الكونغولي ومن المفترض غيابه لمدة تصل الي 10 ايام الا أن اللاعب يخوض كل الإمكانيات المتاحة للحاق بمباراة الفريق أمام شبيبة الساورة والجلوس على دكة البدلاء حتى لا يتأزم موقف الفريق في ظل اصابة زميله الأخر بالفريق شريف إكرامي.

وكشف مصدر أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تعرض للحقن ثلاثة مرات على مدار أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في أنكل القدم في العيادة الخاصة بطبيب النادي وذلك حتى يتم تجهيزه ولو بأي شكل حتى يكون جاهزا للجلوس على دكة البدلاء.

ومن المفترض أن يبدأ الشناوي تدريبات جديدة خلال مران الغد للوقوف على إمكانية زيادة معدل تجهيزه للمباراة بشكل أفضل أم أنه سيتم الإكتفاء بالحد الأدنى من تجهيزه حتى لا تتفاقم الاصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطتال افريقيا.