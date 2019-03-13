تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل موقعة نصر حسين داي

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم المقام على ملعب النادي بميت عقبة وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين كما طالب اللاعبين بالتركيز والإنصياع لتعليمات الجهاز الفني وتنفيذها بالحرف ووجه الخواجة رسالة للاعبين بأن الفترة القادمة صعبة والمباريات لاتقبل القسمة على اثنين مؤكدا لهم ثقته فيهم في تخطي القادم ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية

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