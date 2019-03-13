3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة الساورة

ينوي المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي إجراء بعض التغييرات على تشكيل الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري والمحدد لها السبت المقبل.
واستقر الأوروجوياني وفقا لمصادر بالفريق على الدفع بحسام عاشور لاعب وسط الفريق مجددا في التشكيل الأساسي بعد شفاءه وبجوار عمرو السولية لاعب وسط الفريق.
وفي الإطار ذاته ، ينوي الأوروجوياني الدفع بكريم نيدفيد لاعب وسط الفريق مركز خط الوسط المتقدم مكان ناصر ماهر لاعب وسط الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ملعب برج اللعرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا
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