لجنة "كاف" تنتهي من معاينة ملاعب إفريقيا

انتهت لجنة متابعة الملاعب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، من زيارة الملاعب العشرة المرشحة لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو المقبل.
وأجرت اللجنة عدة جولات بملاعب البطولة في مختلف المحافظات، وكان ختام الجولات في الإسكندرية، لمعاينة ملاعب البطولة والتدريب، قبل تقديم تقرير بشأن التجهيزات التي تقام بمختلف الملاعب وسير
وتواجد الكابتن محمد فضل مدير البطولة والمهندس أحمد مجاهد المنسق العام للجنة المنظمة ببطولة كأس الأمم مع اللجنة في زياراتها للملاعب، بجانب مجدي عبد الغني المشرف على لجنة الملاعب، وأحمد عبد الله مدير اللجنة.
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