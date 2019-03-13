جولة تفقدية لمكان إقامة قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا

تجري لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، مع مسئولي اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو المقبل، زيارة تفقدية لمكان إقامة قرعة البطولة القارية.
وتقام قرعة بطولة كأس الأمم يوم ١٢ أبريل المقبل بمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، بحضور عدد كبير من أهم الشخصيات الرياضية في العالم.
وتتابع اللجنة المكلفة من الكاف لمتابعة استعدادات مصر لكأس الأمم، جميع الترتيبات الخاصة بحفل
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