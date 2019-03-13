نادر شوقي يكشف حقيقة خلافات رمضان صبحي ولاسارتي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي حقيقة ما يتردد عن وجود خلافات، بين اللاعبي ومارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي.
وقال وقي في تصريحات اذاعية "رمضان لم يطلب الرحيل عن الاهلي، ولا توجدأي مشاكل مع المدير الفني للفريق الاحمر".
وواصل "غياب رمضان عن مباراة أو خروجه من التشكيل لا يعني وجود ازمة او مشكلة مع لاسارتي، ولا
وعن عودة رمضان صبحي إلى مصر أشار "اللاعب عاد من أجل مساعدة الاهلي الذي كان في حاجة لجهوده، كما إنه يرغب في التواجد ضمن قائمة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية 2019".
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