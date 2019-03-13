كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا عن الشكل النهائي وطريقة التقدم بالنسبة للمتطوعين للعمل بجميع لجان البطولة خلال الأسبوع المقبل.
وقال محمد فضل المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم إنه سيتم الكشف عن جميع تفاصيل التقديم للعمل بشكل تطوعي في لجان البطولة وفي مختلف مواقع الحدث، وذلك مع بداية الأسبوع، حيث سيتم توضيح جميع التفاصيل وكيفية التواجد في المسابقة القارية.
أوضح فضل أنه سعيد للغاية
فضل قال إن الكشف عن طريقة التقدم للعمل التطوعي بكأس الأمم، سيشمل الإعلان
مشاركة الشباب وأوضح "نبحث عن دعم ومساندة الشباب ليس فقط في التطوع، لكن في التنظيم والمشاركة بالأفكار وفيما يخص كل مجالات الإبداع". وأكد "هدفنا إعطاء فرصة للكوادر الشابة للتنفس من خلال البطولة".
وأتم "الوقت قصير لكن لدينا كل العزم على تنظيم بطولة مشرفة نخاطب بها كل العالم وليس مصر أو القارة الإفريقية فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل: الإعلان عن نظام التطوع قريبا.. وأتمنى مشاركة كل المصريين في البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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