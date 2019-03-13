جوارديولا: أتمنى فوز بايرن ميونيخ على ليفربول اليوم

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مباراة بايرن ميونخ الألماني وليفربول الانجليزي، التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا"ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح جوارديولا أنه يتمنى صعود بايرن ميونيخ، لأنه يملك الكثير من الأصدقاء هناك، فضلًا عن أنه كان مدربًا للفريق البافاري في وقت سابق.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: " ليفربول أم بايرن ميونخ؟

مع الاعتذار للشعب الإنجليزي، أتمنى صعود بايرن ميونخ، هم فريقي السابق وكنت مدربًا لهم لمدة 3 سنوات، لذلك أتمنى صعودهم أمام ليفربول".

وتابع: " أنا أحب بايرن ميونيخ، وأحب المدينة كثيرًا، المباراة صعبة على الطرفين، لذلك أتمنى التوفيق لهم في المباراة".