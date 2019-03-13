شاهد .. واقعة كوميدية بين لاسارتي و مانويل جوزيه

شهدت زيارة البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي واقعة كوميدية بعد أن استقبله الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي بشكل كوميدي. كوميدي. وقام لاسارتي بالتمسح في بدلة جوزيه مع ضحكات من الثنائي وحديث عن مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. شاهد الفيديو :

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