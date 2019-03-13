شاهد.. ميدو وعواد في زيارة لمركز الخياط الخيري بالسعودية

توجه نادي الوحدة السعودي بزيارة مركز الخياط الخيري لغسيل الكلي مساء اليوم الأربعاء للمشاركة في اليوم العالمي للكلى وزيارة مرتادي المركز للتخفيف من معاناتهم وذلك في إطار تفعيل الدور الاجتماعي بالنادي . وذلك في إطار تفعيل الدور الاجتماعي بالنادي . وشهدت الزيارة تواجد المدرب المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي ولاعب المنتخب الوطني محمد عواد حارس مرمى فريق الوحدة. ونشرت الصفحة الشخصية لنادي الوحدة السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعض الصور وكان أبرز الحضور ميدو وعواد. Advertisements

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