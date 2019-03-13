مارادونا يوضح سبب تفوق كريستيانو رونالدو على ليونيل ميسي

أعرب الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن إعجابه بالبرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عقب إحرازه "هاتريك" أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الــ16 وإقصاء الأخير من دوري أبطال أوروبا.
وقال مارادونا في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، " المنافسة بين كرسيتانو رونالدو وليونيل ميسي كانت الأبرز خلال العشر سنواتالماضية، فالمنافسة بينهم كانت على الكرة الذهبية والتتويج بدوري أبطال أوروبا بصفة خاصة، وكذلك الأهداف والمهارات الرائعة داخل أرضية الملعب، لكن رونالدو بعد الهاتريك الذي سجله أمس يمكنني أن أقول أنه تفوق على ميسي".
وتابع: " هناك لاعبون يمتلكون العصا
وكان أتلتيكو مدريد استطاع أن يفوز على يوفنتوس بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال، قبل أن ينتقم رونالدو في مباراة الإياب ويسجل هاتريك لفريقه ويقصي الفريق الإسباني.
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