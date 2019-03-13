إبراهيموفيتش يروج لأحدث إصدارات سامسونج جالاكسي

روج أسطورة الكرة السويدية، زلاتان إبراهيموفيتش، لأحد الهواتف الجديدة التي أصدرتها شركة سامسونج هذا الأسبوع، سامسونج جالاكسي أس 10 بلس، بنشر صورته مع الهاتف عبر حسابه الرسمي على موقع إنستاجرام لتبادل الصور.

الشركة الكورية الجنوبية بدأت عملية بيع الهواتف الجديدة في الأسواق الأمريكية والأوروبية الكبرى بسعر يبدأ من 799 جنيهًا إسترلينيًا بالنسبة لهاتف سامسونج جالاكسي +10S بسعة تخزين 128 جيجابايت، و999 جنيهًا إسترلينيًا لمساحة 512 جيجابايت.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بعد فتحه لعبة الهاتف الجديد: “أنا متحمس للغاية مع سامسونج جالاكسي الجديد، S10+، افعل ما تستطيع مع فريق جالاكسي”.

وعقدت الشركة الكورية الجنوبية الشهيرة مؤتمرًا صحفيًا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يوم الثامن من مارس الجاري للكشف عن الإصدارات الجديدة للهواتف المحمولة، ووقع اختيارها على زلاتان إبراهيموفيتش للمشاركة في الحملة الإعلانية بسبب احترافه في الولايات المتحدة الأميركية منذ مارس 2018، رفقة نادي لوس أنجلوس جالاكسي.

وشملت أحدث إصدارات السلسلة S من هواتف سامسونج، هاتف أس 10 أي، وهاتف أس 10، وهاتف أس 10 بلس، والأخير هو مَن ظهر مع زلاتان إبراهيموفيتش في الصورة.

وتصل شاشة Samsung Galaxy S10 لـ 6.1 بوصة، وتتكون من فتحة تحتوي على الكاميرا الأمامية (السيلفي)، مع عتاد قوي يتمثل في المعالج الرئيسي Exynos 9820 من نوع ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 128 والاصدار الآخر بـ 512 جيجابايت.

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ويمتاز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد 12 + 12 + 16 ميجابكسل وكاميرا أمامية 10 ميجابكسل، يمكنهما تقديم أداء مذهل بفضل وجود أدوات احترافية في التصوير، وتصل سعة بطارية الهاتف لـ 3400 مللي أمبير.

ومن المنتظر أن تدخل سامسونج منافسة شرسة بهذا الهاتف الجديد مع عدد من الشركات الأخرى مثل هاتف لينوفو زد 5 برو جي تي وهاتف هواوي ميت 20.

وتقول سامسونج أنه يجب على مستخدم الهاتف الجديد أن يستعمل الماسح الضوئي لبصمات الأصابع لحمايته.

ويوفر جهازي أس 10 وأس 10 بلس مميزات أكبر بكثير من الأجهزة السابقة، حيث يوجد أجهزة استشعار بصمات الأصابع في الشاشة، وإعدادات إضافية في الكاميرا الثلاثية المثبتة في الخلف، ودعم الشحن اللاسلكي العكسي.

وقالت سامسونج أن سعر جاهز S10+ سيكون بـ 899 جنيهًا إسترلينيًا، ويرتفع سعره مع متغيرات سعة التخزين، حيث يصل سعر الهاتف ذو الـ 128 جيجابايت لـ 1099 جنيه إسترليني، وذو الـ 512 جيجابيت و1 تيرابايت يصل سعره لـ 1399 جنيه إسترليني.

وأقل جهاز من حيث التكلفة من بين الأجهزة الجديدة فهو Galaxy S10e ويصل سعره لـ 699 جنيه إسترليني بسعة تخزين 128 جيجابايت.