اونلاين | كورة اون لاين | كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | كورة ستار | كول كورة جول

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نستعرض معكم من خلال تلك المقالة ترددات القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ على الهواء مباشرة اليوم الاربعاء 13 مارس 2019، في إطار مرحلة الاياب من دور الستة عشر لبطولة دوري ابطال اوروبا لكرة للقدم، حيث سيقام اللقاء على ملعب إليانز أرينا معقل النادي الألماني الذي يتسع إلى أكثر من 75 ألف مُتفرج ومشاهد من داخل أرضية الميدان.

وسنتعرف على التوقيت الخاص بتلك المواجهة والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم، تلك المواجهة المرتقبة التي ينتظرها كافة عشاق الساحرة المستديرة في العالم، وبصفة خاصة الجمهور المصري والعربي نظراً لمشاركة الفرعون محمد صلاح في هذا اللقاء الكبير.

مواجهة غاية في الصعوبة خاصة على الريدز لحساسية المواجهة، خاصة بعد التعادل سلبياً في لقاء الذهاب، وسيكون على رفاق محمد صلاح مهمة شاقة من أجل خطف بطاقة الصعود واستكمال البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ ستلعب في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الموافق 13-3-2019، وسوف تقوم بنقلها باللغة العربية قناة بي ان سبورت 1 المشفرة بالتعليق العربي، أما إذا أردت مشاهدة المباراة على قنوات أخرى فهناك قنوات كثيرة مثل قناة idman المتوفرة عبر القمر الصناعي أذربيجان والحاصلة على حقوق دوري ابطال اوروبا قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية و قناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات.

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز

CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي 27500

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IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي 27500

ARENA SPORT يوتلسات 11512 عمودي 30000

RTS Hot Bird 13 10971 أفقي 29700

IDMAN TV AzerSpace 46°E 11175 أفقي 27500

إذا ظهرت أي قنوات أخرى ناقلة للمباراة سوف نقوم بإضافة التردد الخاص بها من خلال تلك المقالة، فنحن نعلم أن تلك المواجهة ينتظر متابعتها العديد من الجماهير العربية.

ليفربول ينافس على لقب الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويحلم أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب تحقيق أحد البطولتين نهاية الموسم، المباراة سوف تلعب اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهي ما يمنح لقاء اليوم أهمية كبيرة خاصة للجماهير المصرية التي ترغب في مشاهدة نجمها محمد صلاح.