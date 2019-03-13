اونلاين | بث حي لايف .. مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم 13 مارس 2019، حيث يصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بمضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ على الأراضي الألمانية، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019.

أعلنت قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر عبر قناة BeIN SPORT HD 1، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلقين عصام الشوالي وخليل البلوشي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ22:00 بتوقيت مصر.

ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 73 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق بايرن ميونخ في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 57 نقطة.

وينتظر فريق بايرن ميونخ أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، حيث يواجه فريق بايرن ميونخ في المباراة الأولى ضيفه فريق ماينز في بطولة الدوري الألماني.

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وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق بايرن ميونخ مضيفه فريق فرايبورج في بطولة الدوري الألماني، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق بايرن ميونخ ضيفه فريق هوفنهايم في بطولة كأس ألمانيا، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق بايرن ميونخ وبين ضيفه فريق بوروسيا دورتموند في بطولة الدوري الألماني.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق بايرن ميونخ في هذه المباراة على النحو التالي: مانويل نوير / رافينيا / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا / خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / سيرجي جنابري / خاميس رودريغيز / كينغسلي كومان / روبرت ليفاندوفسكي.

وفي آخر 3 مباريات جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق بايرن ميونخ على مستوى جميع البطولات سواء الرسمية أو حتى الودية، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بايرن ميونخ في مباراتين، وفي مقابل ذلك فشل فريق بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفربول في أي مباراة على الإطلاق، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط.

وعلى الصعيد التهديفي في آخر 3 مباريات جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق بايرن ميونخ على مستوى جميع البطولات سواء الرسمية أو حتى الودية، نجح فريق ليفربول في تسجيل 6 أهداف في شباك نظيره فريق بايرن ميونخ، وفي مقابل ذلك نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل هدفين في شباك نظيره فريق ليفربول.