رياضة | انطلاق بطولة الأهلي التنشيطية الرابعة للسباحة وكرة الماء غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق بطولة الأهلي التنشيطية الرابعة للسباحة وكرة الماء غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح ظهر غدا الخميس فعاليات بطولة الاهلي الرابعة للسباحة وكرة الماء والتي ستستمر حتي السبت ١٦ من مارس الجاري بمشاركة ٦٠٠ سباح لبطولة السباحة والتي تقام بمجمع حمام السباحة بفرع النادي بمدينة نصر، و ٣٠٠ سباح لبطولة كرة الماء، وتقام المبارايات بفرع النادي الأهلي بالجزيرة.

يرأس جهاز العاب الماء وائل عزت نائب رئيس جهاز العاب الماء، محمد فاضل مدير جهاز السباحة، محمد علام، مديري بطولة الاهلي التنشيطية كابتن نيفين مرجان وكابتن محمد صدقي، أما منسق عام البطولة كابتن محمد رشوان، وكابتن احمد فهمي رئيس اللجنة الإعلامية، ويرأس لجنة الحكام كابتن محمد مصطفي، أما الحكم العام فهو كابتن أحمد هشام.