رياضة | دونجا: هدفنا المربع الذهبى فى الدورى.. ونريد مصالحة الجمهور أمام الإفريقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونجا: هدفنا المربع الذهبى فى الدورى.. ونريد مصالحة الجمهور أمام الإفريقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب محمود عبد العاطى ” دونجا ” لاعب خط وسط الإسماعيلى، عن سعادته البالغة بعد الفوز الذى حققه الفريق على سموحة.
وقاد المدافع الغانى ريتشارد بافور، الدراويش لتحقيق انتصار أمام النادى السكندرى مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدورى العام.
وتابع أن الفريق فى قمة تركيزه خلال المنافسات المحلية من أجل تحسين وضعه الحالى الذى لا يليق بإسمه وشعبيته بجانب إنهاء هذا الموسم فى المربع الذهبى.
وأضاف أن الدراويش سيخوض مواجهة الأفريقى بكل ندية سعيًا وراء تحقيق تحقيق نتيجة إيجابية التى ستكون دافع للمنافسات المحلية من أجل مصالحة جماهير الدراويش.
وأوضح ” دونجا ” إلى أن اللاعب مدحت فقوسه ينتظره مستقبل باهر مع الدراويش لأنه موهوب مثل بعض زملائه الصاعدين أمثال أيمن رجب وأحمد أيمن ومحمد الضرف.
ودخل الدراويش معسكره المغلق ظهر الأربعاء بتونس إستعدادًا لملاقاة الأفريقى فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا.