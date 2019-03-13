رياضة | دونجا: هدفنا المربع الذهبى فى الدورى.. ونريد مصالحة الجمهور أمام الإفريقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونجا: هدفنا المربع الذهبى فى الدورى.. ونريد مصالحة الجمهور أمام الإفريقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمود عبد العاطى ” دونجا ” لاعب خط وسط الإسماعيلى، عن سعادته البالغة بعد الفوز الذى حققه الفريق على سموحة.

وقاد المدافع الغانى ريتشارد بافور، الدراويش لتحقيق انتصار أمام النادى السكندرى مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدورى العام.

وتابع أن الفريق فى قمة تركيزه خلال المنافسات المحلية من أجل تحسين وضعه الحالى الذى لا يليق بإسمه وشعبيته بجانب إنهاء هذا الموسم فى المربع الذهبى.

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