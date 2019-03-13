رياضة | جولة تفقدية لمكان إقامة قرعة بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة تفقدية لمكان إقامة قرعة بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، مع مسئولي اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو المقبل، زيارة تفقدية لمكان إقامة قرعة البطولة القارية.

وتقام قرعة بطولة كأس الأمم يوم ١٢ أبريل المقبل بمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، بحضور عدد كبير من أهم الشخصيات الرياضية في العالم.

وتتابع اللجنة المكلفة من الكاف لمتابعة استعدادات مصر لكأس الأمم، جميع الترتيبات الخاصة بحفل القرعة والاطلاع على كافة التجهيزات والتأكد من سير العمل بالصورة الملائمة ليخرج الحفل بصورة مبهرة معبرا عن حضارة مصر التاريخية التي تعد حجرا أساسيا في بناء القارة، وقرارها بإقامة القرعة في هذه المنطقة الساحرة لتوجيه رسالة للعالم بأن مصر الحضارة والتاريخ جاهزة لاستقبال العالم بالكامل.