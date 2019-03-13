رياضة | رونالدو يوجه رسالة نارية إلى ميسي وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يوجه رسالة نارية إلى ميسي وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن البرتغالي رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يرغب في مواجهة برشلونة في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد موقع الدون بالون الإسباني: " بعدما وصف البعض إنتقاله لليوفي بـ" اللاعب المنتهي"، لم يتوقع أحدا على الإطلاق في إيطاليا عودة رونالدو بهذا الشكل وإنقاذ يوفنتوس".

وأضاف الموقع: "رونالدو بدأ التفكير الآن في قرعة دوري أبطال أوروبا، يريد مواجهة برشلونة وتجدد الصراع مع غريمه ميسي وإقصائه من البطولة من نفس الدور الذي ودع فيه عملاق كتالونيا دوري الأبطال الموسم الماضي على يد روما".

وأشار الموقع الاسباني، أن رونالدو في حالة مواجهة يوفنتوس مع برشلونة سيخرج كل قوته في المباراتين لإقصاء ميسي ورفاقه.