رياضة | زيدان يصدم بيريز ويرفض ضم نجم البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم بيريز ويرفض ضم نجم البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، ليس متحمسًا للتعاقد مع هاري كين نجم ومهاجم توتنهام الإنجليزي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فكرة تعاقد ريال مدريد مع هاري كين لا تلقي قبولًا كبيرًا لدي زيدان، الذي يبدون أنه غير متحمسًا على الإطلاق لضم مهاجم توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن ريال مدريد كان يسعي خلال فترة الانتقالات الماضية للتعاقد مع هاري كين، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بين إدارة الناديين بسبب المقابل المادي الكبير الذي طلبته إدارة الفريق الإنجليزي.