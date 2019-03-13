رياضة | تعرف على الملاعب النهائية لأمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الملاعب النهائية لأمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الأمم الأفريقية 2019 والمقرر إقامتها في مصر، عن الملاعب النهائية المستضيفة للبطولة.

وجاءت الملاعب التي اختارتها اللجنة كالآتي:

- ملعب القاهرة

- ملعب السلام

- ملعب الدفاع الجوي

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- ملعب الإسكندرية

- ملعب السويس

- ملعب الإسماعيلية

وجاء ذلك عقب معاية لجنة من الاتحاد الأفريقي "الكاف" للملاعب التي عرضها الاتحاد المصري لكرة القدم واختار منها الـ 6 السابقين.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.