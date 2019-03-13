رياضة | جوارديولا يوجه رسالة إلى رونالدو بسبب دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يوجه رسالة إلى رونالدو بسبب دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن فرص الفريق الإنجليزي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بفريق شالكة الألماني عقب الفوز عليه 10-2 في مجموع نتيجة مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16.

وقال "جوارديولا" في تصريحات صحفية: " رغم فوزي بلقبين لبطولة دوري الأبطال لكنني خسرت 7 ألقاب آخرين".

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وأضاف: " على الرغم من إقصاء الريال، فإن هناك يوفنتوس، فكما تعلمون ما فعله كريستيانو رونالدو أمام أتلتيكو، وهدفهم هو الذهاب للتتويج باللقب".

وتابع: "يوفنتوس خسر نهائيين في السنوات الماضية، لهذا تعاقدوا مع رونالدو، الذي يحمل هذا الضغط على عاتقه".

وأتم تصريحاته: " فهل تتصورون نوعية هذا اللاعب، الذي يسجل 3 أهداف ضد أتلتيكو؟ فهؤلاء هم اللاعبون والفرق التي سيتحتم عليك مواجهتهم في الأدوار القادمة".