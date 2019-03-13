رياضة | هدف غريب.. مهاجم يسرق الكرة من الحارس بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف غريب.. مهاجم يسرق الكرة من الحارس بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغل لويس ألساندرا لاعب نوتس كاونتي الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، عدم رؤية حارس فريق كارلايل له وسجل هدف بطريقة مختلفة.

واثناء المباراة التي جمعت الفريقين، تخفى لويس داخل مرمى حارس فريق كارلايل الذي أعتقد أنه وحيدا داخل منطقة الجزاء، حتى قام بإنزال الكرة على أرض الملعب، ليتوجه مسرعا نحو الحارس ويخطف الكرة مسجلا الهدف الثالث في ظل دهشه الحارس ولاعبي الفريق الأخر.

يذكر ان المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 37 من دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، انتهت بفوز نوتس كاونتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.