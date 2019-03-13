رياضة | مانشستر يونايتد يصدم دي خيا.. وريال مدريد يترقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم دي خيا.. وريال مدريد يترقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرفض تعديل عقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا.

وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد يرفض جعل ديفيد دي خيا، اللاعب الأعلى راتبًا داخل قلعة أولد ترافورد، من أجل التوقيع على عقد جديد.

ولم يتوصل مانشستر يونايتد مع "دي خيا" حتي الآن إلى اتفاق نهائي بشأن راتب الحارس الإسباني، رغم أن عقد اللاعب سينتهي في الموسم المقبل.

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ويعتبر أليكسيس سانشيز، صاحب أعلى راتب أسبوعي في مانشستر يونايتد بواقع 505 آلاف جنيه إسترليني، لكن إدارة الشياطين الحمر غير مستعدة لمنح دي خيا أكثر من 350 ألف إسترليني أسبوعيًا.

ويعتبر "دي خيا" واحد من العناصر الرئيسية في تشكيلة مانشستر يونايتد ويقدم عروضًا قوية رفقة الفريق الإنجليزي.

يذكر أن الصحفية الإنجليزية، قد أشارت من قبل إلى أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع دي خيا، لتدعيم الفريق تحت القيادة الفنية الجديدة لزين الدين زيدان.