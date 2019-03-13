رياضة | زيدان يختار أولى صفقات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يختار أولى صفقات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن اهتمام نادي ريال مدريد الاسباني بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان.

وأوضح موقع "الدون بالون" الإسباني، أن ريال مدريد وضع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان على طاولة التعاقدات الصيفية لضمه لتعزيز صفوف الفريق المدريدي.

وكشف الموقع الاسباني ان زيدان يريد التعاقد مع مواطنه مبابي بدلاً من نيمار لتكلفة الصفقة بمبلغ أقل بجانب صغر سنه وعلاقته الجيدة في غرف خلع الملابس.

وأكد الموقع أن ضم ريال مدريد لـ"مبابي" لن يكون أمرًا سهلًا خاصة وأن باريس سان جيرمان يتمسك باللاعب.