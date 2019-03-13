رياضة | رد صادم من إبراهيم سعيد بشأن اختياره أسوأ لاعب في تاريخ الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد صادم من إبراهيم سعيد بشأن اختياره أسوأ لاعب في تاريخ الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، على سعادته بأنه أسوأ لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

وتفاعل إبراهيم سعيد مع أحد متابعيه الذي وصفه باللاعب الاستثنائي، وأكد على أنه موهبة كروية فرضت ذاتها على الجميع.

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وكتب أحد الأسخاص المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"فضل اللعب للزمالك فتم تصنيفه كأسوأ لاعب مصرى فى التاريخ بالاضافة الي انه تم انشاء محكمه رياضيه خصيصا لمعاقبته، هو أفضل لاعب مصري مرتين وأفضل مدافع أفريقى مرتين وأول مصرى يحترف بالبريميرليج، ظاهرة كروية وموهبة استثنائية فرضت نفسها على الجميع إبراهيم سعيد".

ليرد إبراهيم سعيد قائلاً: "انا مبسوط بالتصنيف ده اني الأسوء وانا فعلا الأسوء".

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