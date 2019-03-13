رياضة | يويفا يفتح تحقيقًا عاجلًا مع "نيمار".. وعقوبة نارية في انتظاره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يويفا يفتح تحقيقًا عاجلًا مع "نيمار".. وعقوبة نارية في انتظاره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، فتح تحقيقًا عاجلًا ضد البرازيلي، نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب تصريحاته ضد الحكام عقب مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الـ16 بدوري الابطال.

وذكر "يويفا"، في بيان رسمي أن البرازيلي "نيمار" سوف يخضع للتحقيق من جانب لجنة الانضباط، وذلك بسبب التصريحات التي أطلقها لاعب بي إس جي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة مانشستر يونايتد الأربعاء الماضي.

وكان نيمار قد كتب، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إن "حكام الفيديو لا يفهمون شيئا في كرة القدم"، تعبيرا عن اعتراضه على ركلة الجزاء، التي سجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل للفريق الإنجليزي.

وكان فريق باريس سان جيرمان خسر أمام مانشستر يونايتد 3-1 وودع منافسات دوري أبطال أوروبا