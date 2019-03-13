رياضة | حقيقة أزمة رمضان صبحي مع لاسارتي وطلبه الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة أزمة رمضان صبحي مع لاسارتي وطلبه الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، على الأنباء التي ترددت بشان طلب لاعب الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددا على أنه لا توجد أي أزمات بينه وبين مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.

وقال شوقي في تصريحات إذاعية إن "غياب اللاعب عن مباراة وخروجه من التشكيلة ليس نهاية المطاف"، موضحا أن الأمر لم يصل إلى حد الدخول في أزمة مع لاسارتي.

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وأضاف أن رمضان صبحي عاد إلى مصر مرة أخرى من أجل تحقيق هدفين، الأول مساعدة الأهلي الذي كان في حاجة لوجوده، والهدف الثاني هو التواجد مع المنتخب المصري في أمم إفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن اللاعب "لم يبحث عن أهداف أخرى وسيحاول جاهدا التركيز واستعادة مستواه للعودة للمنتخب لأن الهدف الأكبر هو التواجد في تشكيلة الفراعنة في أمم إفريقيا".

واختتم متسائلا "ما الهدف وراء مثل هذه الشائعات قبل مباراتين مهمتين للأهلي سواء في دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة الساورة، وفي الدوري أمام الزمالك، وهل الهدف هو ضرب استقرار الفريق بالتأثير على نجومه".