رياضة | ليفاندوفسكي يحسم مصيره مع بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يحسم مصيره مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، الذي أصبح في الفترة الأخيرة كبير الهدافين الأجانب في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إن إغراء تحطيم المزيد من الأرقام القياسية قد يجعله يستمر في صفوف بطل ألمانيا.

ذكرت تقارير صحافية العام الماضي أن قائد منتخب بولندا الذي سجل 197 في الدوري الألماني، ليتجاوز كلاوديو بيزارو إلى صدارة قائمة الهدافين الأجانب، يسعى للرحيل عن بايرن مع تطلعه لتحد جديد في مسيرته.

ونقلت وسائل إعلام بولندية عن ليفاندوفسكي قوله: "أستطيع تخيل (أن يكون بايرن آخر ناد أوروبي ألعب له)، إنها مدينة رائعة وناد رائع سيتحسن بشكل أكبر اعتباراً من الموسم المقبل، أريد تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، فكرة ترك بصمتي على سجلات التاريخ قد تجعلني أبقى في ميونخ".

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وستكون أول مهمة أمام المهاجم البولندي مساعدة بايرن على تجاوز ليفربول في ميونيخ في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وتعادل الفريقان دون أهداف في الذهاب بإستاد أنفيلد.

وقال ليفاندوفسكي: "الفوز بدوري الأبطال حلمي بالتأكيد، لكن إذا لم نتأهل للنهائي، فإنني لن أعتبر الموسم فاشلاً، إذا لم أنجح سأواصل المحاولة".

وعند سؤاله عما إذا كان سيواصل المحاولة كلاعب في بايرن، أجاب ليفاندوفسكي قائلاً: "سنرى، لا يوجد أي محادثات حتى الآن".