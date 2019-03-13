رياضة | "صحارة سفاري" يفوز بأفضل فريق في "رالي صحراء الجونة 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحارة سفاري" يفوز بأفضل فريق في "رالي صحراء الجونة 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق صحارة سفاري، بأفضل فريق من حيث التنظيم والمشاركة، متفوقًا على 12 فريقا آخر ضمن فعاليات "رالي صحراء الجونة 2019"، في نسختها الثامنة، والتي تقام بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

كما فاز الفريق نفسه بالمركز الأول، في فئة سيارات الدفع الرباعي غير المعدلة، متفوقًا على كل من فريق "صحارة"، و"ألفا رالي".

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ويقود سيارة الفريق، أيمن مرزوق، ومساعد السائق، محمد الجويلي، ومدير الفريق، محمد كورا، ونائب مدير الفريق، سماح جمال، وطبيبة الفريق، نرمين رفعت.

وأقيمت المسابقة وفقًا للنقاط الإرشادية للاتحاد الدولي للسيارات FIA من حيث السلامة والأمان والاشتراطات.

وتنظم هذه المسابقة شركة متخصصة في تنظيم سباقات الراليات، وبدعم من وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والبيئة ومحافظة البحر الأحمر.