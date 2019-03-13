شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يواصل أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية وتأهيلية مكثفة على هامش المران الصباحي للفريق اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

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ويواصل وليد سليمان أداء البرنامج التأهيلي الخاص به للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويعاني سليمان من جزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض له في مباراة شبيبة الساورة في شهر يناير الماضي.

وخاض سليمان تدريبات مكثفة، اليوم، الأربعاء، تحت قيادة حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق.