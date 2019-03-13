شكرا لقرائتكم خبر عن «دونجا»: نسعى لمصالحة جماهير الإسماعيلي بالفوز على الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود عبد العاطي «دونجا»، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة، بعد الفوز الذي حققه الفريق على سموحة، بنتيجة «1-0» عن طريق المدافع الغاني ريتشارد بافور، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز المصري.

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وأكد "دونجا"، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للإسماعيلي، أن الفريق في قمة تركيزه خلال المنافسات المحلية من أجل تحسين وضعه الحالي الذي لا يليق باسمه وشعبيته بجانب إنهاء هذا الموسم في المربع الذهبي.

وأضاف أن الإسماعيلي سيخوض مواجهة الأفريقي التونسي بكل ندية سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تكون دافعا للمنافسات المحلية من أجل مصالحة جماهير الدراويش.

ودخل الإسماعيلي معسكره المغلق ظهر اليوم، الأربعاء، في تونس استعدادًا لمواجهة الأفريقي في ختام جولات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.