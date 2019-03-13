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تقسيمة فنية وتدريب على التسديد في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة في الجزء الأخير من الملعب، وقام بتقسيم اللاعبين لمجموعات تؤدي التدريبات واحدة تلو الأخرى.

وجاءت هذه الفقرة لتدريب اللاعبين على إتقان إنهاء الهجمات بالتسديد من داخل المنطقة من خلال تمريرة من أحد الظهيرين في وجود حواجز دفاعية، بإشراف المدير الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، الأحد المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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