شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يقترب من قيادة الأهلي أمام الساورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من المشاركة الأساسية أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة من بطولة دورى الأبطال المقرر إقامتها فى برج العرب، بعدما أكد الجهاز الطبى للفريق بقيادة خالد محمود إمكانية الدفع بالحارس فى المباراة.

كان الشناوى قد عانى من الإصابة بالتواء فى الأنكل تعرض لها فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام فيتا كلوب، ولم يستكمل المباراة، وتم الدفع بالحارس البديل على لطفى.. ووفقا لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، فإنه فى حالة تماثل محمد الشناوى للشفاء سيتم الدفع به أساسيا فى المباراة.

وأوضح مصدر لـ«المصرى اليوم» أن الشناوى تعرض لتورم فى الأنكل خلال المباراة وبمرور الوقت بدأ التورم ينخفض بالتدريج، ومن ثم فإن حسم القرار النهائى بشأن مشاركة الشناوى أساسيا سيكون للجهاز الطبى بشكل كبير وقدرة الحارس على المشاركة، لافتا إلى أن الجهاز الفنى لن يغامر بالدفع بالحارس قبل التأكد من سلامته، مؤكدا أن على لطفى يمتلك المقومات التى تدفعه لحراسة الفريق فى المباراة المقبلة أو أى مباراة محلية أو أفريقية.

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يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه جهاز الكرة تمسكه بعلى لطفى مع الفريق وعدم التفريط فيه بنهاية الموسم الجارى، مؤكدا أن الحارس استرد الثقة التى افتقدها خلال الفترة الماضية من خلال تألقه فى مباراة فيتا كلوب الأخيرة، وأوضح المصدر أنه لا يوجد نية للاستغناء عن «لطفى» بنهاية الموسم كما تردد فى فترة سابقة، وقال:«لطفى حارس متميز وسيحصل على فرصته كاملة فى المرحلة المقبلة، بينما بات مصطفى أحمد شوبير قريبا من حجز مكان أساسى مع الفريق خلال التدريبات ليكون الحارس الصاعد الذى ستتم الاستعانة به فى حالة الحاجة إليه.

وقال عضو بالجهاز الفنى إن مصطفى شوبير هو أقرب الحراس الصاعدين للاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة، بجانب أحمد طارق سليمان، الذى يتم تصعيده هو الآخر لتدريبات الفريق الأول.

وفيما تواجد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلى، فى تدريبات الفريق أمس من أجل دعم اللاعبين والوقوف إلى جوار الفريق فى مهمته الأفريقية المقبلة،

من جهة أخرى، أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى، تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، وأشاد «مرجان» باستجابة وزارة الداخلية والجهات الأمنية لطلب النادى الأهلى والموافقة على دعمه بعدد جديد من الحضور الجماهيرى، تقديرا لموقف النادى، وبصفته ممثلا لمصر فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويحتاج للفوز فى هذه المباراة لضمان التأهل لدور الـ 8 وصدارة المجموعة. وقال «مرجان» إن محمود الخطيب رئيس النادى كان قد كلف لجنة المباريات بضرورة مخاطبة الجهات الأمنية بزيادة العدد الجماهيرى فى هذه المباراة المرتقبة، ولاسيما أن جماهير الأهلى الوفية عادة ما يكون لها دور كبير فى مؤازرة الفريق. فيما يواصل كل من وليد سليمان وحمدى فتحى وسعد سمير تدريباتهم التأهيلية الخاصة، للتخلص من الإصابة التى لحقت بهم مؤخرا. فبينما يعانى «سليمان» من جزع فى الرباط الداخلى للركبة تعرض له فى مباراة شبيبة الساورة فى شهر يناير الماضى، يعانى «فتحى» من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بتروجت والتى ستؤدى لغيابه عن الملاعب من ٤ إلى ٦ أسابيع.