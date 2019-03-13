شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعقد مؤتمرًا صحفيًا عن مباراة الأهلي وشبيبة الساورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحضر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق في الثالثة والنصف من عصر يوم الجمعة المقبل، المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب برج العرب بالإسكندرية، للحديث عن استعدادات الأهلي لمباراة شبيبة الساورة الجزائري.

ويعقب المؤتمر المران الجماعي للأهلي الذي يقام في تمام الرابعة عصر الجمعة على ملعب برج العرب، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا للوائح «كاف» المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في السادسة من مساء السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.