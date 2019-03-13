لاسارتي يعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الساورة الجمعة

يحضر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى في الثالثة والنصف من عصر يوم الجمعة القادم المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب برج العرب بالإسكندرية، للحديث عن استعدادات الفريق الأحمر لمباراة شبيبة الساورة الجزائري .

ويعقب المؤتمر المران الجماعي للأهلي الذي يقام في تمام الرابعة عصر الجمعة على ملعب برج العرب، ويسمح لوسائل الاعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وذلك وفقا للوائح الكاف المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يعقد كريم الزاوي المدير الفني لفريق شبيبة الساورة مؤتمره الصحفي في الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في السادسة من مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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