شكرا لقرائتكم "الانضباط" ترفض استئناف النصر والقادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 17:01

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض استئناف نادي النصر بخصوص الشكوى ضد نادي الوحدة ولاعبه علي النمر، وتقدم النصر في ديسمبر الماضي بشكوى للاتحاد اعتراضاً على مشاركة اللاعب علي النمر خلال لقاءه مع الوحدة.



وكانت المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الـ11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انتهت لصالح الوحدة بهدفين مقابل هدف، كما رفضت اللجنة استئناف نادي القادسية بخصوص الاحتجاج ضد نادي النصر على أساس الطعن في نظامية مشاركة اللاعب سلطان الغنام.

وحسم النصر مباراته أمام القادسية بالفوز 3-1، في لقاء بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.