شكرا لقرائتكم زوران : فخور بلاعبي الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 16:58

قدم المدير الفني للهلال السعودي الكرواتي زوران ماميتش ، التهنئة للاعبي فريقه على الأداء المميز والفوز الذي حققوه أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا، واستهل الهلال مشواره في البطولة الآسيوية بفوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف على الدحيل، في الجولة الثانية من دور المجموعات.



وقال زوران في تصريحات بالمؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة "أهنيء اللاعبين على الأداء والثلاث نقاط أمام خصم قوي، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد على المستوى الجماعي"، وأضاف "أنا فخور للغاية بما قدمه اللاعبون من مستويات متميزة رغم ما نعانيه من ضغط وتداخل في المباريات بمختلف البطولات محليا وعربيا وآسيويا".

وأشاد المدرب الكرواتي بسرعة تأقلم لاعبي الهلال مع طريقته رغم توليه تدريب الفريق منذ فترة وجيزة، مضيفا "غيرنا طريقة اللعب داخل الملعب بشكل جيد، رغم الضغط الكبير في جدول المباريات".