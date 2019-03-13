شكرا لقرائتكم الإصابة تهدد ادواردو بالغياب عن مواجهات الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 16:56

قال نادي الهلال، حامل لقب آخر نسختين من دوري المحترفين السعودي، إن لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام الدحيل القطري، وسجل إدواردو هدفا وساهم بقوة في فوز الهلال بثلاثية مقابل هدف على ضيفه الدحيل، في مباراة جمعت بينهما على ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة الرياض، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.



وأصدر الهلال بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه "أوضح الجهاز الطبي تعرّض البرازيلي كارلوس إدواردو لإصابة في العضلة الخلفية أثناء لقاء الهلال والدحيل".

وأضاف البيان "سيجري اللاعب أشعة على موضع إصابته خلال اليومين المقبلين؛ لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي".

وتحوم الشكوك حول قدرة ادواردو على اللحاق بمباراة فريقه أمام مواطنه الأهلي، التي تجمع بينهما مساء الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).