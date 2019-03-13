شكرا لقرائتكم إيقاف لاعب الفيصلي الأردني عدي زهران 6 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 14:44

اتخذت اللجنة التأديبية المنبثقة عن الاتحاد الأردني لكرة القدم عقوبة الإيقاف 6 سنوات على لاعب نادي الفيصلي عدي زهران، وذلك على خلفية ما قام به بعد انتهاء مباراة القطبين الفيصلي والوحدات الخميس الماضي ضمن الدوري المحلي.



وتعتبر العقوبة الأكبر في تاريخ كرة القدم الأردنية حيث قام زهران (28 عاما) بخلع سرواله أمام جماهير الفيصلي احتفالا بفوز فريقه 2-1، وهو تصرف اعتبرته اللجنة التأديبية خارج عن نطاق المألوف.

وأشار الاتحاد الأردني في بيان إلى "حرمان لاعب نادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم (6) سنوات اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة عملا باحكام المواد (8/2/6 ، 176)"، وعلق اللاعب في صفحته على موقع فيسبوك "حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت إدارة النادي الفيصلي أعلنت الجمعة الماضي عن عقوبة بحق اللاعب نفسه بإيقافه لمدة شهر وحرمانه من راتب 3 شهور إضافة لمكافأة الفوز على الوحدات.