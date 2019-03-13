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تحليق أسهم يوفنتوس 20 في المئة بعد ثلاثية رونالدو

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محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 16:53

تورينو (إيطاليا) - أ ف ب - ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي أكثر من 20 % بعدما قلب تأخره بهدفين في الذهاب أمام أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز كبير بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي لكرة القدم كان بطله النجم البرتغالي ، وبعد افتتاح بورصة ميلانو قفز سهم يوفنتوس بنسبة 23% قبل أن يصل ارتفاعه إلى 17,09% صباحا.


ولم يحرز يوفنتوس لقب دوري الأبطال منذ 1996 عندما توج به للمرة الثانية في تاريخه، وحل وصيفا مرتين في آخر 4 مواسم.
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