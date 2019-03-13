شكرا لقرائتكم تحليق أسهم يوفنتوس 20 في المئة بعد ثلاثية رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 16:53
تورينو (إيطاليا) - أ ف ب - ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي أكثر من 20 % بعدما قلب تأخره بهدفين في الذهاب أمام أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز كبير بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كان بطله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبعد افتتاح بورصة ميلانو قفز سهم يوفنتوس بنسبة 23% قبل أن يصل ارتفاعه إلى 17,09% صباحا.
ولم يحرز يوفنتوس لقب دوري الأبطال منذ 1996 عندما توج به للمرة الثانية في تاريخه، وحل وصيفا مرتين في آخر 4 مواسم.
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