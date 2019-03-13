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شكرا لقرائتكم السيتي أكثر أندية العالم تسجيلا .. كل يوم جون "فيديو وصور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بات مانشستر سيتي الإنجليزى أكثر فريق فى العالم تسجيلا للأهداف فى عام 2019، وذلك بعد أن سحق منافسه شالكه الألمانى 7-0 أمس الثلاثاء فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.
وأحرز السيتي 63 هدفا على مدار شهرين ونصف، متصدرا جميع أندية العالم فى تسجيل الأهداف هذا العام.
كما أصبح مانشستر سيتى صاحب الفوز الاكبر لنادى انجليزى فى الادوار الاقصائية لدورى أبطال أوروبا بمجموع (10-2) على شالكة.
وينافس السيتى على جميع بطولات الموسم الحالى، وهى دورى أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس الإتحاد الإنجليزى، كما فاز بلقب كأس رابطة المحترفين الشهر الماضى بالفوز على تشيلسى فى النهائى بركلات الترجح.
أجويرو يسجل من ركلة جزاء
السيتى وشالكه
رحيم ستيرلينج
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