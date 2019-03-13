شكرا لقرائتكم "حكام الفيديو لا يفهمون شيئا" تقود نيمار لمقصلة العقوبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تحقيق تجاه البرازيلي، نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بعد هجومه على حكم مباراة مانشستر يونايتد التى إنتهت بخسارة نادى العاصمة الفرنسية 1-3 فى إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

كان فريق باريس سان جيرمان قد تقدم على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا، لكن نجح مانشستر يونايتد فى قلب الأمور وتحقيق ريمونتادا تاريخية بملعب حديقة الأمراء وهزيمة البياسجى بنتيجة 3-1.

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أكد الإتحاد الأوروبى فى بيان رسمى، إن لجنة الإنضباط والقيم ستُجرى تحقيقاً موسعاً مع نيمار بسبب التصريحات التى هاجم فيها حكم مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" الأربعاء الماضى.

كان البرازيلى نيمار قد قال عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"،: "حكام الفيديو لا يفهمون شيئا في كرة القدم"، تعبيراً عن اعتراضه على ركلة الجزاء، التي سجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل للفريق الإنجليزي (3-1).

وغاب نيمار عن مباراتي مانشستر يونايتد، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لإصابته في الكاحل، التي أبعدته عن الملاعب منذ يناير الماضى.