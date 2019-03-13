شكرا لقرائتكم محمد الننى يطلب "فسحة" 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الدولى المصرى محمد الننى من خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول أجازة 48 ساعة من معسكر الفراعنة للحصول على راحة وقضاء بعض الوقت مع الأهل بالمحلة.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير اجيرى الى خوض مواجهة أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تحدد لها يوم 23 مارس الجارى، قبل مواجهة نيجيريا 26 من نفس الشهر بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا.

وتحدث الننى مع المدير الفنى على رغبته فى أجازة خاصة وانه سيكون بعيدًا عن حسابات المباراة الأول للفراعنة بسبب الايقاف للحصول على انذارين.

ومن المقرر ان ينطلق معسكر المنتخب الوطنى 17 مارس الجارى ببرج العرب حيث يسعى الجهاز الفنى للفراعنة الوقوف على التشكيلة التى سيخوض بها المباراة الأولى أمام النيجر.

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ولم يحسم اللاعب الدولى موعد وصوله ما بين الجمعة أو السبت المقبل حسب موقفه من المباراة المقبلة لفريقه أرسنال خاصة وانه بات مستبعدًا خارج حسابات أوناى ايمرى المدير الفنى للفريق الانجليزى خلال الفترة الماضية.

و اختار أجيرى 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).