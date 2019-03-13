ماذا فعل حسام حسن مع لاعبى سموحة بعد السقوط أمام الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365" رد فعل حسام حسن المدير الفني لسموحة، عقب مواجهة الإسماعيلى بالأمس فى الظهور الأول للعميد مع النادى السكندرى. وانتابت حسام حسن حالة من الغضب الشديد عقب مواجهة الإسماعيلى التي خسرها سموحة بهدف نظيف فى بطولة الدوري المصرى الممتاز، ليواصل الفريق نتائجه المخيبة للآمال. ووجه حسام حسن انتقادات لاذعة لبعض اللاعبين خلال أحداث المباراة بسبب التخاذل وعدم الجدية خلال اللقاء، مؤكداً لهم أنهم غير جديرين بتمثيل سموحة. وعقب نهاية المباراة أمتص حسام حسن غضبه، وتحدث مع اللاعبين عن ضرورة الخروج من عنق الزجاجة بتحقيق المكسب فى المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي، مبدياً ثقته فى اللاعبين وقدرتهم على إنهاء الموسم بشكل جيد فى محاولة من جانبه لبث الروح مرة أخرى لدى لاعبيه لاستكمال مشوار الدورى بشكل جيد.

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