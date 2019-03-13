شكرا لقرائتكم ودية مصر ونيجيريا أصبحت رسمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المباراة الودية التى ستجمع المنتخبين المصرى والنيجيرى والمحدد لها 26 مارس الجارى.

ويلتقى المنتخب الوطنى الأول مع نظيره النيجيرى فى الودية المقرر ان تستضيفها مدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا يوم 26 مارس ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة التى تستضيفها مصر الصيف المقبل.

Advertisements

وتلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من فيفا والاتحاد النيجيرى يفيد باعتماد المباراة ضمن الأجندة الدولية الرسمية للفراعنة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير اجيرى الى خوض مواجهة أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تحدد لها يوم 23 مارس الجارى

و اختار أجيرى 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش(.