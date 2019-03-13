سيميوني ضحية كريستيانو رونالدو المفضلة...

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جدة - عمرو شويل بات النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى يمثل عقدة للأرجنتينى دييجو سيميوني المدير الفنى لأتلتيكو مدريد، وذلك بعد أن سجل الدون ثلاثية فى فوز اليوفي أمس فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، ليقصى الفريق الإسبانى من البطولة.

رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا فى فريق يقوده سيميوني فنيا، برصيد 19 هدفا.

وضمت قائمة اللاعبين الذين سجلوا هاتريك ضد أتلتيكو مدريد منذ تعيين دييجو سيميوني مدرباً لهم فى ديسمبر 2011 (418 مباراة)، النجم كريستيانو رونالدو فقط برصيد (4 هاتريك) منها 3 فى آخر 8 مواجهات.



رونالدو سعيد بالهدف